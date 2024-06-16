Врачи достали из желудка ребенка два рубля

Врачи Областной больницы №14 (с. Казанское) извлекли монету из желудка ребенка. Восьмилетний мальчик случайно проглотил 2 рубля. К счастью, он сказал об этом родителям, и они сразу обратились в приемное отделение больницы.

Как рассказал заведующий хирургическим отделением Гайрат Абдиев, случай осложнялся тем, что монета застряла в верхней трети пищевода. Гастроскопию пришлось выполнять под общей анестезией. Монету извлекли эндоскопическими щипцами "крысиный зуб". Операция прошла удачно и ребенка уже выписали домой.

С начала 2024 года, когда в ОБ №14 приобрели инструменты для эндоскопической стойки, врачи провели уже три подобных вмешательства. Как показывает статистика, ежегодно в больницу поступает с инородными телами порядка 15 человек. Раньше всех их отвозили в Областную больницу №4 (г.Ишим), теперь эндоскопию проводят на месте, сообщает Жанна Стрижак, пресс-секретарь ОБ №14 (с. Казанское).