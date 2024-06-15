Пациенту в критическом состоянии помогли тобольские врачи

В тобольскую областную больницу №3 поступил мужчина с повреждением сонной артерии и разрывом лицевой вены. Он потерял до половины объема крови и находился в критическом состоянии.

Пациенту начали переливание крови, чтобы подготовить к экстренной операции. Времени на раздумья не было – каждое мгновение могло стать решающим. Сосудистый хирург Самандар Бозоров, быстро оценил ситуацию, зная, что любая задержка могла бы привести к необратимым последствиям.

Пациент мог столкнуться с серьезным осложнением - инсультом. К тому же повреждение сонной артерии угрожало обширным кровоизлиянием, что могло привести к необратимому гиповолемическому шоку и полиорганной недостаточности, когда жизненно важные органы, такие как сердце, почки и печень, начинают отказывать из-за недостатка кровоснабжения. Кроме того, разрыв лицевой вены грозил массивной потерей крови и развитием инфекций, что могло бы значительно ухудшить состояние пациента.

Самандар Бозоров понимал, что задача будет сложной. Восстановление сонной артерии требовало предельной точности и концентрации. Используя микрохирургические инструменты и современные методы шовной техники, доктор Бозоров вместе с хирургами Антоном Шадриным и Денисом Ступаковым успешно провел операцию.

Операция прошла без осложнений. Сейчас жизни и здоровью пациента ничего не угрожает, сообщает Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь ОБ №3 (г. Тобольск).