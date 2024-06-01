"Спасатель клеток" появился в тюменском "Нефтянике"

Новый аппарат для аутотрансфузии крови, "Спасатель клеток" появился в Медсанчасти "Нефтяник" (г. Тюмень). Новое оборудование пришло на помощь врачам-анестезиологам-реаниматологам клиники. Высокотехнологичную хирургическую помощь, в том числе на роботонизированном комплексе Da Vici Si в "Нефтянике" оказывают пациентам при различных видах операций в абдоминальной, сосудистой хирургии, в урологии, ортопедии и других направлениях. "Данный аппарат используется для переливания пациенту его собственной крови (в данном случае эритроцитов), собранной в процессе оперативного вмешательства.

Собранная кровь аспирируется, фильтруется, и, после обработки на центрифуге и отмывания, возвращается в кровоток", - пояснил Анатолий Колчанов, врач-анестезиолог-реаниматолог "Нефтяника".

Это безвредная, высокотехнологичная и щадящая процедура, которая создает принципиальную возможность проведения хирургических вмешательств, сопровождаемых большой и стремительной кровопотерей. Кроме того, она абсолютно исключает риск несовместимости и возможности переноса инфекционных заболеваний, что возможно при использовании компонентов донорской крови, сообщает Наталья Колесник, пресс-служба МСЧ "Нефтяник".