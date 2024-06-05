Лазерная коррекция зрения: тюменский врач-офтальмолог развенчал мифы об операции

Фото пресс-службы Областного офтальмологического диспансера

Лазерная коррекция зрения – это процедура, позволяющая восстановить зрительные функции при близорукости, дальнозоркости и астигматизме. Уже практически три десятилетия ее успешно проводят офтальмологи всего мира, в том числе операцию можно сделать и в Тюмени.

Однако до сих пор ходят мифы, из-за которых некоторые пациенты не решаются восстановить зрение. Некоторые из них развеял врач-офтальмолог Тюменского областного офтальмологического диспансера Андрей Пименов.

Один из первых вопросов, которые задают пациенты с вышеназванными патологиями: в каком возрасте можно сделать операцию? Большинство знает, что детям её не проводят, а вот про верхние возрастные ограничения известно не многим.

Лазерную коррекцию зрения проводят с 18 лет. До этого возраста глазное яблоко еще формируется, а зрение – меняется. После достижения совершеннолетия врач должен убедиться, что зрение стабильно в течение года – лишь тогда можно делать коррекцию. Есть и верхняя граница до 45 лет. Но и здесь есть исключения, все обсуждается индивидуально с врачом-офтальмологом

"Это связано с тем, что как раз в этом возрасте появляется такое состояние, как пресбиопия или возрастная дальнозоркость. Хрусталик внутри глазного яблока растет всю жизнь, но из-за ограниченности пространства со временем начинает уплотняться, становится менее эластичным. А мышцы, которые позволяют нам фокусироваться вблизи и вдаль, с работой уже не справляются. Если даже мы уберем близорукость, то очки все равно понадобятся", - отметил Андрей Пименов.

Еще один страх – что после операции останутся шрамы, швы или отметки. На самом деле, уже через несколько месяцев на глазу не будет никаких следов. Увидеть, что проводилась лазерная коррекция зрения, можно будет только при прицельном осмотре на специальном микроскопе – щелевой лампе.

Один из распространенных вопросов: лазерная коррекция – это больно? Это операция, но болевых ощущений как таковых нет, есть небольшой дискомфорт, например, при использовании блефаростата – распорки, чтобы глаз не закрывался. После коррекции в первые часы может возникнуть чувство сухости, инородного тела в глазу, но эти ощущения быстро проходят.

"Некоторые пациенты переживают, что сделают во время операции что-то не так, возникнут осложнения. Моргнуть у вас вряд ли получится, а если увести глаз в сторону – лазерная установка просто прекращает работать. Процедура безопасная, все параметры подбираются на этапе диагностики, важно лишь соблюдать рекомендации врача до, во время и после лазерной коррекции", – рассказал врач-офтальмолог.

Например, противопоказаниями для лазерной коррекции зрения станут патология сетчатки, кератоконус, дистрофическое заболевание роговицы. А вот высокие степени близорукости (миопии) – не ограничение, наоборот, операцию делать можно и нужно. Подходящую методику подбирает врач.

Для лазерной коррекции зрения нет какого-то подходящего времени года или погодных условий. Ее можно проводить хоть летом, хоть зимой. Ограничения после операции длятся, как правило, около месяца. Можно практически сразу работать, в том числе с использованием гаджетов – только делать перерывы. Уже через месяц можно заниматься спортом, исключая контактные виды борьбы.

Распространенное заблуждение – что после лазерной коррекции у женщины могут возникнуть сложности во время беременности или родов. Это не так. Но планировать беременность лучше через полгода после операции, это связано с изменением гормонального фона, который может повлиять на процесс регенерации роговицы. Если роды прошли недавно, то делать коррекцию зрения можно через месяц после того, как мама закончит кормить грудью.