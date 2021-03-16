Медсестрам ишимской больницы вручили награды Красного Креста

За самоотверженный труд во время пандемии Общероссийская общественная организация "Российский Красный Крест" отметила двух медицинских сестер Областной больницы №4 Ишима, работавших с пациентами с коронавирусом.

Нагрудные знаки Даши Севастопольской вручили медицинской сестре хирургического отделения Абатской больницы (филиал №1 Областной больницы №4) Ольге Прусовой и медицинской сестре-анестезистке отделения анестезиологии-реанимации Областной больницы №4 Галине Свинтицкой.

Награждение провел председатель тюменского регионального отделения Российского Красного Креста Михаил Морозов. Он отметил, что награда учреждена общественной организацией "Российский Красный Крест" в 2011 году в честь героини обороны Севастополя в Крымскую войну. В Тюменской области вручение данных медалей проходит впервые. Знак вручается за оказание помощи людям при эпидемиях, самоотверженность, милосердие и особую заботу о пациентах.

Галина Свинтицкая практически с первого дня пандемии вместе с врачами борется за жизнь каждого пациента.

"Больные разные, приходится вести беседы с каждым, кого-то — даже уговаривать, просить не отказываться от лечения. Это нелегко не только морально, но и физически, — рассказывает Галина Петровна. — Я в медицине уже 30 лет и именно в последний год для себя поняла, что работаю по призванию, по зову сердца. Радуюсь каждому выздоровлению. За многолетний труд у меня есть грамоты, а вот медаль первая. Известие о ней было неожиданным и приятным".

Ольга Прусова — палатная медицинская сестра хирургического отделения временно, на время борьбы с коронавирусом, переехала в Ишим. В моногоспитале проработала полгода, очень благодарна старшим коллегам, которые выдвинули именно ее кандидатуру на награждение общественной наградой.

"Для меня это очень важно, постараюсь и дальше достойно работать на благо здоровья и жизни наших пациентов", — отметила Ольга Прусова.

Нагрудный знак Даши Севастопольской — это российский знак милосердия и мужества. Не имея медицинского образования, Даша Севастопольская оказывала помощь раненым, которые участвовали в Крымской войне. Она помогала не только российским солдатам, но и раненым противникам. Врач Николай Пирогов называл ее первой сестрой милосердия.

Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО "Областная больница №4"