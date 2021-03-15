Медики скорой напоминают, что делать, если человек упал в обморок

Фото: Ирина Бердюгина

В Тюмени двухлетняя девочка на прогулке внезапно обмякла на руках отца и перестала отзываться на свое имя. Уже через три минуты после звонка в скорую помощь, в 12:11, по указанному адресу прибыла бригада медиков.

"Она не падала и не ударялась, а просто вдруг закрыла глаза и перестала говорить. Спустя минуту она пришла в себя", — рассказал отец девочки.

На момент осмотра у ребенка сознание уже было ясным. Выставив диагноз — состояние после обморока, бригада доставила ребенка в Областную клиническую больницу № 1 для комплексной диагностики и последующего наблюдения.

Специалисты скорой помощи напоминают очевидцам о последовательности действий при обмороке:

– оцените обстановку, убедитесь в собственной безопасности: необходимо осмотреться и выяснить, не касается ли лежащий без сознания человек электрических проводов (убираем их в сторону только сухой палкой или другими токонепроводящими материалами). Дополнительно обратите внимание на наличие возможных посторонних специфических запахов, которые могли вызвать данное состояние (например, газ).

– если нет опасности, постарайтесь подхватить человека, когда он теряет сознание, чтобы предотвратить падение и получение травм.

– уложите на кровать, диван, пол, асфальт или скамейку, придав человеку без сознания устойчивое боковое положение. Если это маленький ребенок, его лучше держать на руках в боковом положении. Это позволит контролировать его состояние, а также для того, чтобы не запал язык и не нарушилось дыхание, в случае рвоты – не задохнулся.

– расслабьте, расстегните стягивающую одежду.

– обеспечьте приток свежего воздуха.

– контролируйте наличие пульса и дыхания.

– обязательно обратитесь к врачам, если это произошло впервые, и даже если обморок был кратковременным. Причин подобного состояния множество — в каждом конкретном случае выясняется индивидуально.

– вызов скорой помощи с мобильного телефона по номеру 103, 112, со стационарного — 03, 112. Если рядом еще есть очевидцы, попросите их вызвать скорую помощь, пока вы заняты оказанием первой помощи. Скорее всего, они это уже сделали, но лучше в этом убедиться.