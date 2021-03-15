Судебные приставы проводят рейды на тюменских дорогах

В Тюменской области сотрудники ГИБДД совместно с судебными приставами выявляют автомобилистов, вовремя не оплативших штрафы за нарушения ПДД.

Злостных неплательщиков штрафов за нарушения, зафиксированные камерами на дорогах, заносят в базу приборов фотовидеофиксации, а затем останавливают их, когда прибор "заметит" машину должника.

В этом году на дорогах Тюменской области выявлено более 100 тысяч нарушений правил дорожного движения, наложено штрафов на сумму более 68 млн рублей, оплачено пока только половина штрафных санкций.

Среди выявленных нарушений более тысяч фактов управления транспортом в состоянии опьянения, 37 тысяч фактов превышения скоростного режима, более 1500 нарушений правил перевозки детей, к административной ответственности привлечены 1864 водителя, не пропустивших пешеходов на пешеходных переходах.