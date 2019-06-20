За день на дорогах Тюмени у 19 водителей автомобили арестовали за долги

Более 170 транспортных средств проверили вчера в Тюмени в ходе совместного рейда судебные приставы и сотрудники ГИБДД. Сумма арестованного имущества составила более 10 млн рублей.

"Приставами наложен арест на 19 автомобилей, принадлежавших должникам. Один из них — Audi A6 C6, арестованный за длительную неуплату хозяином алиментов своим детям и 25 штрафов ГИБДД. Общая сумма его долга составила более 1 млн рублей", — сообщили в пресс-службе УФССП по Тюменской области.

По мобильному терминалу на месте должники перевели порядка 810 тыс. рублей, еще 200 тыс. рублей были оплачены на прямые реквизиты взыскателей. Так, владелец BMW на месте решил вопрос с оплатой. За 15 минут он нашел всю сумму долга — 300 тыс рублей, чтобы не остаться без машины.