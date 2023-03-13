УСТЭК начинает сообщать о должниках в Национальное бюро кредитных историй

УСТЭК сотрудничает с Национальным бюро кредитных историй (НБКИ) и передает информацию о потребителях, не оплачивающих потребленную тепловую энергию для целей отопления, горячего водоснабжения. На текущий момент направлены данные по неплательщикам, совокупная задолженность которых перед Обществом составляет 514 тысяч рублей.

Директор по сбытовой деятельности УСТЭК Екатерина Веретенникова:

Речь идет о физических лицах – злостных неплательщиках, которые не погасили задолженность перед УСТЭК и проигнорировали требования законодательства, решение суда. Общий долг физических лиц перед УСТЭК на начало марта 2023 года составляет порядка 213 млн рублей. Такая мера применяется Обществом в целях повышения платежной дисциплины и стимулирования горожан оплачивать счета за потребленные услуги.

В соответствии с ФЗ №218 "О кредитных историях" в состав кредитной истории включается информация о неисполнении гражданами в 10-дневный срок решений суда по внесению платы за тепловую энергию. Передача данных осуществляется без получения согласия должника.

Кредитная история – это своего рода финансовая репутация гражданина, в документе фиксируются все операции с кредитами: какой банк его предоставил, задолженность по кредитам, периодичность исполнения взятых обязательств. На основе кредитной истории формируется кредитный рейтинг, от него зависит вероятность получения кредита. Неисполнение обязательств по погашению задолженности за тепловую энергию для должников УСТЭК будет иметь негативные последствия – это отразится на их кредитном рейтинге и условиях предоставления кредита.

УСТЭК напоминает, что в соответствии с жилищным законодательством плата за отопление и горячее водоснабжение вносится ежемесячно до 10 числа. Просроченная задолженность может обернуться для граждан другими неприятностями: обращением в суд о выдаче исполнительного документа, арестом имущества, банковских счетов, ограничением на выезд за пределы страны, запретом на регистрационные действия в отношении движимого и недвижимого имущества.