Тюменская "Лавка добра" принимает вещи и ненужную бытовую технику от граждан

Тюменцы могут пожертвовать в социальную "Лавку добра" предметы домашнего быта – посуду, постельное белье, бытовую технику. Главное, что они должны быть в опрятном и исправном состоянии.

Как рассказал куратор проекта "Творить добро – просто" Евгений Шавлак, принимается мелкая бытовая техника - чайники, блендеры, фены и т.д. Востребовано постельное белье, подушки, одеяла, пледы и полотенца, посуда и контейнеры для хранения вещей. А вот крупногабаритную технику и мебель везти не нужно: такие вещи лучше доставлять адресно.

"Человек, который желает пожертвовать мебель, холодильник или матрас, звонит нам, мы выясняем у какой семьи есть такая потребность и даем им контакты друг друга. Далее о доставке крупногабарита они договариваются самостоятельно", - сообщил он.

Вещи принимают круглосуточно на посту охраны по адресу: ул. Амурская, 150, пишет ИА "Тюменская линия".