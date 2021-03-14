Врачи и пациенты тюменского моногоспиталя поделились историями лечения от коронавируса

Фото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области

Более 10 тыс. пациентов были госпитализированы в 2020 году в подразделения моноинфекционного госпиталя на базе Областной инфекционной клинической больницы. Большинство из них были выписаны с выздоровлением, часть продолжает лечение от коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе Областной инфекционной клинической больницы, в палатах моногоспиталя пациенты остаются до тех пор, пока им требуется стационарная терапия. Это зависит от степени поражения лёгких, общего состояния. Если нет осложнений, то пациенты продолжают лечение амбулаторно.

Галина Павловна лишь несколько дней назад вернулась домой, хотя коронавирусом заболела в первых числах февраля. Около двух недель лечилась в моноинфекционном госпитале по улице Новой, а после проходила реабилитацию в санатории "Жемчужный".

Болезнь началась с повышения температуры и кашля. Специалисты поликлиники №12 взяли анализы на COVID-19, направили на КТ. Обследование показало, что инфекцией поражена почти 25% лёгких. После бригада "скорой помощи" доставила тюменку в госпиталь.

"Поначалу лечение казалось слишком простым – капельниц не было. Потом уже успокоилась, когда от уколов и таблеток легче стало. Без внимания не оставалась, в палату врачи и медсёстры регулярно заходили. Давление и температуру по нескольку раз на дню измеряли, если нужно - давали кислород, брали анализы. Только ЭКГ четыре раза провели", - рассказала Галина Павловна.

"Наши больные – особая категория, требующая большого внимания. Ведь люди напуганы диагнозом, а мы обязаны их успокоить, вселить надежду на выздоровление. У нас работают эффективные механизмы лечения", - говорит заведующий моноинфекционным госпиталем на улице Новой Дмитрий Бойко.