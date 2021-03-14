В Тюменской области растет потребность в IТ-профессиях

В рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" у граждан есть возможность пройти бесплатное обучение по программам повышения квалификации и получить персональный цифровой сертификат.
В прошлом году Тюменская область присоединилась к данной госсистеме, и уже 520 человек получили удостоверения о повышении квалификации. В регионе IТ-специалистов готовят 4 вуза и 11 организаций средне-профессионального образования (СПО), где обучают по 56 и 21 специальности соответственно.
Как отметила директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич, студенты могут пройти практику в самом департаменте, на предприятиях и в организациях региона. В этой части учебные заведения плодотворно сотрудничают с работодателями, в частности, проводят ярмарки вакансий с участием представителей ИТ-компаний. Кроме того, организована популяризация взаимодействия студентов и предприятий в рамках регионального проекта "Школа программирования".
В 2020 году в рамках СПО конкурс в среднем составил 4,8-5 человек на место, в вузах - 6,54 человека на место, пишет "Вслух.ру".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru