Двухдневный "Инфофорум" об информационной и кибербезопасности начался в Тюмени

Первая межрегиональная конференция по информационной безопасности в Уральском федеральном округе "Инфофорум-Тюмень 2025" стартовала в Тюменском технопарке суверенитет, информационная безопасность и кибербезопасность в условиях цифровой трансформации.

на открытии форума губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что информационная безопасность – это основа стабильного развития всех сфер нашей жизни. "В последние годы наблюдается рост кибератак на компании в России. Я уверен, что наша конференция станет важной площадкой для обмена опытом, обсуждения передовых практик и налаживания новых партнерств", - заявил Моор.

По мнению Моора, для эффективной борьбы с киберугрозами необходимо, в частности, повышать цифровую грамотность населения, особенно нашего старшего поколения, обучить детей безопасному и ответственному поведению в интернете с самых ранних лет. на форуме стало известно, что в регионе запускают новый сайт:

В борьбе с киберугрозами необходимо повышать цифровую грамотность населения, особенно нашего старшего поколения. Также следует обучать детей безопасному и ответственному поведению в интернете с самых ранних лет. И сегодня мы запускаем новый информационный портал "Детская безопасность в сети". Для детей, родителей и педагогов там будут публиковаться образовательные материалы, посвященные интернет-безопасности. Важным остается формирование у молодого поколения необходимых навыков и знаний. Здесь нам необходимо содействие оказывают Минцифры России, Банк России и наши партнеры.

В числе спикеров на форуме вступят представители правоохранительных органов, Банка России, Минпросвещения, Минобрнауки РФ, научно-экспертного сообщества и бизнеса. На выставочной экспозиции "Отечественные решения для информационной безопасности" свои продукты представляют крупные российские разработчики, в том числе тюменские компании.

Форум проходит при поддержке Комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции, аппарата Совета Безопасности России, аппарата полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе.