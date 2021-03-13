Областной студенческий совет оказывает поддержку иностранным учащимся

В Областном студенческом совете помогают адаптироваться иностранным студентам. Приезжим студентам рассказывают о русских традициях, знакомят с кухней, аспектами культуры.

Часто барьером для адаптации иностранцев становится незнание языка. Студентка четвертого курса одного из тюменских вузов Айгерим Шарапова приехала из Киргизии и столкнулась с этой проблемой.

"Первый год был сложным, мне приходилось самостоятельно изучать русский язык. Я искала информацию в интернете, просила помощи у соседок. Уже со временем начала больше общаться с одногруппниками и участвовать в мероприятиях", – поделилась Айгерим.

Сейчас девушка координирует программу помощи иностранным студентам в своем вузе.

Буй Ван Тхань - студент из Вьетнама. Он отмечает, что в другой стране трудно привыкнуть и к стилю обучения. "О Тюмени я узнал от друзей, которые учились в России. Мне подходит этот город - тут безопасно и не слишком дорого. Я здесь уже полтора года. Сперва учеба в университете давалась трудно, но постепенно все стало налаживаться", - рассказал студент.

Первая встреча со студентами из Индии, Египта и Казахстана состоялась в областном студсовете. Ее провели дистанционно, в социальной сети Clubhouse. Участники рассказали, почему выбрали именно тюменские вузы и по чему они больше всего скучают. Дальше встречаться студенты будут уже очно, пишет "Вслух.ру".

"Проводить встречи вживую решили, чтобы была возможность не только пообщаться, но и познакомиться с другими аспектами культуры, например, кухней или письменностью. К тому же многие соскучились по общению офлайн", – рассказала руководитель Студенческого центра Тюменской области Екатерина Козеева.