Для творческих тюменцев проведут онлайн-лекцию о знаменитых режиссерах без специального образования

Фото МТЦ "Космос"

Образовательная программа конкурса творческих проектов "ЦЕХ" от МТЦ "Космос" стартует с 15 марта. Откроет занятия онлайн-лекция кандидата искусствоведения Юлии Клейман "Они просто не знали, что так нельзя", посвященная "самозванцам" в театральном искусстве – знаменитым режиссерам без профильного образования.

В рамках лекции в 18:00 спикер расскажет, почему иногда создавать что-то новое и необычное легче, не зная "инструкции".

19 марта в 13:00 и 20 марта в 17:00 в "Космосе" пройдет генерационная сессия с театральным режиссером, продюсером, автором спектакля, вошедшего в программу "Маска Плюс" фестиваля "Золотая Маска", Александром Шумилиным. Участники расскажут о своих проектах, творческих идеях и вместе с экспертом смогут их доработать и усовершенствовать, пишет Moi-portal.ru.

"Образовательный сегмент — важная часть конкурса "ЦЕХ", это инструмент, с помощью которого можно справиться с самой сложной преградой – страхом первого шага. В этом году программа комплексная: участники научатся придумывать идеи, разберутся в современных трендах искусства, получат обратную связь от экспертов", — поделился руководитель Молодежного театрального центра "Космос" Илья Титов.

Заявки на участие в реализации творческих проектов и постановку спектаклей "ЦЕХ" принимаются до 22 марта. Участники могут получить до 500 000 рублей на воплощение своей идеи. Конкурс проходит по пяти направлениям: постановка спектаклей, создание творческих проектов, организация обучения и гастролей для коллективов, крупные фестивали и выставки, арт-объекты.