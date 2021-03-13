Тюменская студентка успевает работать медсестрой и добровольцем

За год 2 700 тюменцев стали участниками акции #МыВместе, чтобы в период пандемии помогать пожилым и маломобильным людям с доставкой еды и лекарств. В числе волонтеров – студентка шестого курса лечебного факультета ТюмГМУ Марина Агапова, которая совмещает учебу, волонтерскую деятельность и работу медсестрой в Кардиоцентре.

Добровольцем девушка стала, когда занятия перешли в онлайн – свободного времени появилось больше. В штабе #МыВместе она выполняет заявки пожилых людей на покупку продуктов и лекарств. Признается, что под конец дня может очень уставать, но благодарность тюменцев мотивирует и вдохновляет.

"После доставки продуктов звонила женщина и благодарила, было очень приятно это слышать. Ещё я выезжала на заявку по оплате ЖКХ. За помощью обратилась бабушка, которая сломала руку по пути в магазин. В такие моменты понимаешь, что пожилым сейчас нужно быть осторожнее и лучше обратиться за помощью", – делится Марина.

Для добрых дел всегда найдется время – так считает и педагог дополнительного образования Галина Тимошенко. В свободное время она на собственном автомобиле ездит по заявкам штаба. На новом месте работы руководство поддержало ее и предложило подходящий график, поэтому все дела удается совмещать.

"Усталость, раздражение из-за пробок, очереди в магазинах, тяжелые пакеты — все это есть, но когда я вижу глаза бабуль и дедуль и получаю от них слова благодарности, все негативные эмоции испаряются. Заряжаешься такой энергией, что хочется горы сворачивать", – рассказала Галина.



По словам Галины, подключаются к помощи и магазины – в одном из продуктовых продавцы сами собрали нужные продукты и открыли дополнительную кассу, чтобы обслужить волонтеров без очереди, пишет "Вслух.ру".