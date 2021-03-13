Весной у тюменцев может обостриться гастрит

Обострения гастрита часто возникают в межсезонье. Тюменские медики рекомендуют внимательно относится к своему здоровью, а в случае появления симптомов - выполнять назначения врача.

"Гастрит может обостряться весной и осенью. Чаще всего заболевание вызывает бактерия Helicobacter pylori. С ней связано и обострение в межсезонье. Период активности Helicobacte приходится как раз на это время года", - сообщила врач-гастроэнтеролог ГАУЗ ТО "Многопрофильный консультативно-диагностический центр" Юлия Стародубцева.

При обострении лучше обратиться к лечащему врачу и соблюсти все рекомендации. Отметим, что помимо бактерий гастрит может появиться из-за курения, частого употребления алкоголя, приёма противовоспалительных средств. Негативно на здоровье желудка сказывается и употребление острой, жирной пищи, перекусов "на ходу" и многие другие.

Если появились боли в животе, изжога, тошнота, стоит обратиться к терапевту или гастроэнтерологу, пройти ФГДС и сдать анализы, чтобы исключить или подтвердить гастрит. По результатам обследования врач назначит лечение. Пускать на самотек болезнь не стоит, так как со временем недуг может обернуться язвой и раком желудка, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".