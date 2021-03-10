Роспотребнадзор проводит горячую линию по вопросам туристических услуг

10:47 10 марта 2021
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С 9 по 12 марта управление Роспотребнадзора по Тюменской области проводит горячую линию по вопросам, связанным с оказанием туристских услуг.

Специалисты расскажут о действующих в настоящий момент нормативных правовых актах, устанавливающих обязательные требования при приобретении туристских услуг, о возврате денежных средств за не состоявшиеся в 2020 году туристские поездки.

Получить консультацию в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области можно по телефонам: 8 (3452) 20-31-11, 8 (3452) 20-34-56. Часы работы горячей линии: 9.00–18.00, перерыв: 13.00–13.45.

Теги: Роспотребнадзор , туризм
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