Жителя Омутинского района обвиняют в убийстве друга

В Омутинском районе Тюменской области обвинение в убийстве предъявлено 37-летнему местному жителю.
По версии следствия, в воскресенье, 7 марта, ночью в деревне Пиньгина мужчина распивал спиртные напитки с товарищем у себя дома. В ходе застолья между друзьями произошел конфликт, хозяин дома ударил приятеля ножом в грудную клетку. От ранения мужчина скончался.
Нападавший был задержан, расследование уголовное дела продолжается, сообщает СУ СКР по Тюменской области.
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