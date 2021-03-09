Жителя Омутинского района обвиняют в убийстве друга

Фото предоставлено СУ СКР по Тюменской области

В Омутинском районе Тюменской области обвинение в убийстве предъявлено 37-летнему местному жителю.

По версии следствия, в воскресенье, 7 марта, ночью в деревне Пиньгина мужчина распивал спиртные напитки с товарищем у себя дома. В ходе застолья между друзьями произошел конфликт, хозяин дома ударил приятеля ножом в грудную клетку. От ранения мужчина скончался.

Нападавший был задержан, расследование уголовное дела продолжается, сообщает СУ СКР по Тюменской области.