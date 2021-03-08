Парту героя в викуловской школе посвятили ветерану Великой Отечественной войны

Фото МАОУ "Викуловской средней школы №2"

В викуловской школе № 2 состоялось торжественное открытие парты героя в честь местного краеведа, учителя, ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Давыдова. Мероприятие приурочили к предстоящему 330-летию Викулово.

"Парта героя" - федеральный образовательный проект, который реализуется с 2018 года. В школах учреждают специальное учебное место, посвященное герою, который жил в этом населенном пункте или учился в этой школе. Право сидеть за партой героя получают самые достойные ученики – активисты, отличники, победители олимпиад, общественники, волонтеры.

Как рассказала заместитель директора школы по воспитательной работе Евгения Чернякова, героя выбрали на заседании совета старшеклассников школы. Анатолий Давыдов внес неоценимый вклад в изучение истории родного края, основал местный краеведческий музей. Он родился в деревне Покровка Викуловского района, окончил школу в Викулово. На фронт попал в 1943 году, воевал в Карелии, награжден медалями "За отвагу", "За оборону Советского Заполярья", "За Победу над Германией" и благодарностями Верховного главнокомандующего. Трудовую деятельность ветеран посвятил педагогике и краеведению, пишет ИА "Тюменская линия".

В открытии парты героя принимали участие заведующая музеем имени Анатолия Давыдова Юлия Чудакова и директор школы Людмила Решетникова. Право первой сесть за парту героя удостоена учащаяся 10 класса Елизавета Селедкова – победитель муниципального и регионального этапов олимпиады школьников, призер Всероссийского конкурса сочинений. Сидеть за этой партой она будет месяц, после право перейдет другому ученику.