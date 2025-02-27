Приишимье в Тюменской области готовится к паводку

В Викуловском районе на реке Ишим продолжаются противопаводковые мероприятия, в Ишиме стартуют подворовые обходы граждан, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Возведение земляной насыпи по улице Ишимской и работы по ликвидации островов (наносов) в русле реки Ишим, которые образовались за время паводка 2024 года, проверил глава района Андрей Лотов.

"На объектах встретился с представителями подрядных организаций осуществляющих работы. Работы осуществляются в соответствии с планом мероприятий", - сказал он.

В Ишиме подворовые обходы начнутся с 1 марта. Всего планируется проинформировать жителей 1 495 домов, начнут с домовладений, расположенных по берегам малых рек. Сотрудники администрации, подведомственных учреждений, а также представители МЧС и полиции соберут данные о маломобильных жителях. Для удобства ишимцев подготовили памятку с рекомендациями, а также контактными телефонами всех служб, в которые следует обращаться по вопросам чрезвычайной ситуации.