Бизнесменов приглашают принять участие в тобольской ярмарке

Универсальная ярмарка "Тобольская блошинка" проводится с 1 января по 31 ноября 2021 года на реконструированной Базарной площади. Для участия в ней организаторы приглашают предпринимателей, им обещают предоставить резные ярмарочные домики.

Как сообщили в пресс-службе администрации Тобольска, Базарная площадь в Тобольске находится на туристическом маршруте города. Размещение здесь предпринимателей совершенно бесплатно.

В этом году на Базарной площади запланировано большинство городских мероприятий, в рамках которых будут проходить тематические ярмарки с дополнительным размещением предпринимателей в палатки, либо за торговые столы. На протяжении всего срока ярмарки организовано музыкальное сопровождение, охрана ярмарочных домиков, пишет "Вслух.ру".

Базарная площадь – важная часть истории города и всего региона. На протяжении нескольких веков здесь развивались ремесла, проходили ярмарки и базары самобытных товаров. Благоустройство площади выполнено в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жильё и городская среда".