Тюменская "Лавка добра" принимает в дар одежду и обувь для девочек и женщин

В честь Международного женского дня Региональный центр "Семья" проводит до 14 марта в "Лавке добра" благотворительную акцию "Весенняя мозаика".

Каждая женщина, независимо от возраста, хочет выглядеть красиво и привлекательно. Тюменцы могут принести в "Лавку добра" женскую и детскую новую или б/у в хорошем состоянии одежду, обувь, украшения, предметы гигиены и средства ухода за собой. Книги и игрушки также порадуют маленьких представительниц женского пола. Собранные вещи будут переданы малоимущим и многодетным семьям, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

"Лавка добра" открыта на прием круглосуточно по адресу: Тюмень, улица Амурская 150, вещи можно оставить на посту охраны. Выдача производится по предварительной записи по телефону: 8-963-452-45-11. Заявки оформляются с 9:00 до 13:00 в будни.