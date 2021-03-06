Учителя и воспитатели из Голышмановского района участвуют в конкурсе профмастерства

Муниципальный конкурс профессионального мастерства среди учителей и воспитателей Голышмановского района проходит в формате онлайн. Уроки и внеурочные мероприятия жюри просматривают в видеозаписи, а также оценивают работу учительских сайтов и эссе "Я – учитель".

Как рассказала руководитель Голышмановского центра развития образования Любовь Дюкова, точки подключения – школы, детские сады и администрация округа. Среди участников - семь учителей и пять воспитателей. Классные руководители в этом году не состязаются в конкурсе.

В дистанционном формате педагоги показывали свой успешный проект. Воспитатели презентовали интернет – ресурс, сочинение "Я – воспитатель", визитную видеокарточку и педагогическую находку. Какие-то работы отправлялись записи, основной проект - онлайн, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Учитель английского языка школы № 2 посёлка Голышманово Надежда Кравченко принимает участие в конкурсе уже не в первый раз. В номинации "Классный руководитель" занимала второе место. Пробовала себя и в роли члена жюри педагогических состязаний. По ее словам, что это ещё труднее, чем участвовать самой.

"Участие в конкурсе даёт возможность обменяться опытом с коллегами, узнать что-то новое, а главное — пообщаться, на что у нас всегда не хватает времени. Нынче этого не получится, конкурс проходит в онлайн режиме. Для меня это несложно. Отлично ориентируюсь на цифровых образовательных платформах. Осваиваю Zoom и недавно взялась за внедрение онлайн-обучения через эту платформу. Планирую стать онлайн-репетитором", - отметила она.

На очное поздравление призёров пригласят в администрацию Голышмановского городского округа 9 марта. Победители педагогических состязаний отправятся на региональный этап конкурса профмастерства в Тюмень, который запланирован на апрель.