В Уватском районе привлекли к ответственности дорожников за заледеневшую трассу

Прокуратура Уватского района Тюменской области в ходе проверки выявила ненадлежащее содержание участка автомобильной дороги на подъезде к поселку Муген. На проезжей части были снежно-ледяные отложения, что было небезопасным для дорожного движения.

В адрес руководителя ДРСУ-6 АО "ТОДЭП" прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона, а в отношении заместителя главного инженера возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог).

Согласно ответу ДРСУ нарушения были устранены, 3 лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Заместитель главного инженера мировым судьей оштрафован на 20 тыс. рублей.