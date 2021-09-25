Тюменским водителям напоминают о соблюдении скоростного режима

С началом осени, дождей и мокрой погоды сотрудники ГИБДД фиксируют увеличение аварийности на федеральных автодорогах и в областном центре. Частой причиной становится неверный выбор скоростного режима. Поэтому автоинспекторы рекомендуют тюменцам сбавить скорость в межсезонье.

Водители должны выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, учитывая состояние проезжей части, скользкую поверхность, осадки, туман, время суток. Необходимо помнить: на мокрой дороге тормозной путь автомобиля увеличивается минимум вдвое. Автоинспекторы, останавливая водителей, объясняют им эти факты. В пример они приводят реальные трагические последствия легкомысленного отношения к скорости.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, с начала года в регионе произошло 472 ДТП из-за превышения и неправильного выбора скорости, 34 человека погибли, 630 человек ранены. При этом более 500 тысяч раз автомобилисты привлекались к административной ответственности за превышение скоростного режима, большинство нарушений зафиксированы камерами на дорогах.

