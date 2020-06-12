В Тюмени завершился ремонт загруженного участка кольцевой автодороги

Загруженный участок тюменской объездной дороги продолжительностью 4 км отремонтировали в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Благодаря устойчивой теплой погоде работы удалось начать еще в апреле и провести за полтора месяца.

Как сообщили в пресс-службе главного управления строительства Тюменской области, в ходе ремонта дорожные рабочие отфрезеровали покрытие проезжей части, которое не соответствовало нормативным требованиям качества, положили выравнивающий слой асфальтобетонной смеси, покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона, а также восстановили остановочные комплексы с тротуарами в районе базы отдыха "Озеро чемпионов".

Всего в рамках нацпроекта будет отремонтировано 34 км региональных дорог на территории Тюменской агломерации (г. Тюмень и Тюменский район), а общая протяженность ремонта по всей области составит более 170 километров.

