Участок автотрассы в районе Борков приведут в нормативное состояние

В 2018 году запланирован капитальный ремонт участка федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск, пролегающей в районе села Борки. Об этом сообщили в администрации Тюменского района.
Об основных этапах ремонта автодороги федерального назначения начальник "Уралуправтодора" Алексей Борисов рассказал жителям села Борки. В частности, он сообщил о том, как разместятся после ремонта разворотные зоны на трассе, надземные пешеходные переходы.
В свою очередь, селяне рассказали о своих планах заняться придорожным сервисом вдоль трассы. Поэтому будет необходимо предусмотреть правильное примыкание с учетом дополнительной полосы торможения и разгона, пишет ИА "Тюменская линия".
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