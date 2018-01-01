Участок автотрассы в районе Борков приведут в нормативное состояние

15:29 31 декабря 2017
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s.om1.ru
| Фото: s.om1.ru

В 2018 году запланирован капитальный ремонт участка федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск, пролегающей в районе села Борки. Об этом сообщили в администрации Тюменского района.

Об основных этапах ремонта автодороги федерального назначения начальник "Уралуправтодора" Алексей Борисов рассказал жителям села Борки. В частности, он сообщил о том, как разместятся после ремонта разворотные зоны на трассе, надземные пешеходные переходы.

В свою очередь, селяне рассказали о своих планах заняться придорожным сервисом вдоль трассы. Поэтому будет необходимо предусмотреть правильное примыкание с учетом дополнительной полосы торможения и разгона, пишет ИА "Тюменская линия".

Теги: дорога , ремонт , ремонт дороги , федеральная трасса
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