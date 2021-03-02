Год как #МЫВМЕСТЕ: волонтеры проведут массовые акции и флешмобы по всей стране

С 1 по 6 марта в период празднования годовщины Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ по всей стране пройдут массовые акции и мероприятия. В очном формате встретятся руководители штабов, а волонтеры отметят свой праздник в регионах России.

Главным атрибутом празднования станет оранжевая нить – символ хорошего настроения и положительного влияния на здоровье, который сможет найти каждый человек в стране и повязать на правое запястье или, например, прикрепить в форме сердечка на лацкан, как знак акции #МЫВМЕСТЕ и победы над пандемией.

В Тюмени год Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ планируется отпраздновать 4 марта года во Дворце творчества и спорта "Пионер". В рамках празднования состоится встреча Клуба "МыВместе", а также партнёров и волонтёров штаба помощи, торжественное открытие Арт-объекта "МыВместе" и флешмоб "Оранжевая нить". Помимо этого, тюменские волонтёры будут активно участвовать во всех общероссийских мероприятиях и флешмобах, приуроченных к годовщине Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

Онлайн-челлендж "Оранжевая нить" проходит в "ТикТоке" с 1 по 6 марта. С помощью короткого видеоролика волонтеры, члены региональных штабов #МЫВМЕСТЕ и жители регионов передают друг другу оранжевый клубок ниток.

Участники всероссийского флешмоба "Цепь" во всех уголках России выстроятся в единые цепочки и передадут друг другу цельный клубок оранжевых ниток. В момент передачи клубка из рук в руки каждый должен произнести слово, которое у него ассоциируется с годом пандемии, акцией #МЫВМЕСТЕ и добровольчеством.

В ходе флешмоба "Паутина" участники выстроятся по кругу, каждый из них возьмет в руку клубок оранжевых ниток и перекинет клубок любому другому участнику, ухватившись за свою нить. Уже спустя несколько секунд в центре круга образуется "паутина" множественных переплетений нитей, что будет являться настоящей визуализацией связи участников и символом причастности к акции #МЫВМЕСТЕ. В завершение флешмоба каждый возьмет кусочек нити и повяжет себе на запястье.

Оранжевые "валентинки" #МЫВМЕСТЕ станут продолжением акции, стартовавшей 14 февраля в День всех влюбленных. "Валентинки" можно будет подарить не только своим возлюбленным, но и родным, друзьям, коллегам, родному городу – всем, кому хочется сказать спасибо. Арт-объекты в форме оранжевых "валентинок" установят рядом с больницами или в центре городов по всей России в знак благодарности.

В рамках акции "Спасибо" россияне смогут поблагодарить каждого человека за помощь, проявление ответственности и сохранение самоизоляции в этот тяжелый год. Для этого необходимо записать видео со словами благодарности и разместить его в социальных сетях с хештегом #МыВместеСпасибо.

Акцию "Вам, любимые!" в честь Международного женского дня волонтеры #МЫВМЕСТЕ запустят 6 марта. Они предложат всем мужчинам страны присоединиться и подарить цветы девушкам на главных улицах и площадях городов, местах работы и отдыха.

В знак окончания пандемии каждый сможет подарить апельсин – как знак пожелания здоровья, крепкого иммунитета и оранжевого цвета акции #МЫВМЕСТЕ. Волонтеры подарят апельсины пациентам и врачам в больницах, пожилым людям, школьники – учителям и наоборот. Сетевые магазины будут бесплатно дарить апельсины и мандарины посетителям, а в регионах России на территории оранжерей, ботанических садов и теплиц школьники посадят апельсиновые деревья.

Большой юбилейный концерт "Бабушки-онлайн" по случаю празднования Года как #МЫВМЕСТЕ пройдет в интернете. Его зрителями станут жители 200 домов престарелых. Помимо этого, в эти дни состоится "Неделя посещения людей старшего возраста". Волонтеры посетят бабушек и дедушек, с которыми за время пандемии успели стать настоящими друзьями.

В "КлабХаусе" будет создан клуб #МЫВМЕСТЕ. Это предоставит участникам возможность присоединиться к "комнате" с живой беседой лидеров общественного мнения, представителей всероссийский и международных добровольческих организаций.

В знак солидарности и взаимопомощи в период празднования годовщины организации-партнеры дополнят свои логотипы элементами акции #МЫВМЕСТЕ.

4 марта на телеканале "Россия 1" пройдет показ документального фильма "МЫ ВМЕСТЕ". Он расскажет о деятельности участников акции, волонтеров региональных штабов и каждом, кому была небезразлична судьба страны в период пандемии.

5-6 марта в Москве состоится встреча всероссийской команды #МЫВМЕСТЕ. Руководители региональных штабов, волонтеры и представители ресурсных центров добровольчества из 85 регионов России впервые после самоизоляции соберутся вместе на очном мероприятии. В ходе встречи участники обсудят пост-пандемийные инициативы, проекты участников #МЫВМЕСТЕ и обменяются накопленным за это время опытом.

Все онлайн активности и мероприятия пройдут под хештегом #ГодКакМыВместе.