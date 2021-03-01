На сайте "Конторы пароходства" можно послушать лекции об искусстве и креативном мышлении

Конторапароходства.рф открыла образовательный раздел, где предлагает тюменцам и всем желающим упражнения по развитию креативного мышления, подборки от команды мультицентра, журнал о работе "Конторы пароходства". Там же записи лекций, которые проходили в пространстве.

В разделе находятся лекции об искусстве, например, как читать картины нового времени, понимать перформансы и современную драматургию. Записи эфиров, где спикеры помогут разобраться в современных трендах и направлениях медиаискусстве. Также лекции о городской среде, стрит-арте и монетизации творчества. Кроме того, на сайте представлен артбук по креативному мышлению с советами и упражнениями. Он включает подборки полезных приложений для образования, топ книг по развитию креативности и творческого мышления. Семь домашних заданий и советы от экспертов о том, как вдохновляться, где искать информацию, как восстанавливать энергию и не забывать про близких и хобби.

В образовательном разделе тюменцы найдут онлайн-версию первого выпуска журнала "Конторы пароходства" о первом годе работы. Он включает интервью с тюменскими создателями, командой пространства, статьи о реализованных проектах. Также тесты про креативный капитал и кроссворд на знания деятельности мультицентра. В 2021 году планируется выпустить еще три выпуска.

Юлия Киселева, руководитель PR-отдела мультицентра:

Мы постарались собрать полезную и интересную информацию, которая была предложена участникам разных проектов мультицентра. А также материалы, которые генерировались командой пространства и поступали к нам от спикеров с разных уголков страны. Чтобы эти знания не были забыты и могли помочь новым друзьям "Конторы пароходства" или тем, кто не смог посетить те или иные проекты, мы аккумулировали все в одном месте.

За 12 месяцев команда "Конторы пароходства" реализовала 27 проектов и провели 92 события. 589 749 человек стали участниками оффлайн- и онлайн-мероприятий.

Создатели раздела обещают, что он будет пополняться. На сайте появится блок о выставочном пространстве мультицентра. В нем можно будет прочитать о 15 реализованных выставках и предложить идею творческого проекта.