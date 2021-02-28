В пандемию тюменцы стали чаще впадать в панику при симптомах ОРВИ

В пандемию тюменцы стали чаще обращаться за помощью к психологам из-за появившихся фобий. Многие стали впадать в панику при легком недомогании или признаках ОРВИ, а также переживать по поводу ограничительных мер.

Психолог горячей линии по вопросам коронавирусной инфекции Ольга Як рассказала, что основной и очевидный страх горожан в том, чтобы не заболеть COVID-19. Много вопросов по тестированию, как его можно сделать.

Еще одна фобия тюменцев в пандемию - страх неопределенности. Когда это кончится? Как долго продлится пандемия? Каковы ее последствия? Потеряю ли я работу? Как выйти на дистанционную работу? Такие вопросы продолжают задавать психологам жители региона.

Многие боятся потери работы, снижения зарплаты из-за перехода на дистанционный формат. Тюменцы переживают за своих детей и их обучение. Были даже вопросы о теориях заговора, пишет "Тюменская область сегодня".

Как отметила эксперт, уровень невротизма у тюменцев возрос. Главная рекомендация в данном случае - обращаться к специалистам. В Тюменской области действует единая горячая линия по вопросам COVID-19: 8-800-234-35-22, также можно обратиться на горячую линию регионального управления Роспотребнадзора: 8-800-302-26-70.