Эксперт дал тюменцам рекомендации по выбору сыра

На прилавках тюменских магазинов и гипермаркетов, как правило, можно наблюдать большой выбор всевозможных сыров. Продукт представлен в разной ценовой категории. Однако чтобы приобрести качественный сыр, нужно знать несколько важных моментов.

Как рассказал сырный сомелье Андрей Чупин, при покупке сыра следует обратить внимание на его состав. Ничего, кроме молока, сычужного фермента, закваски молочных культур и соли, в классическом сыре быть не должно. Однако это редко встречается в масс-маркетах.

"Если речь идет об упакованном сыре, то нужно проверить упаковку на повреждения, отсутствие выделений и конденсата внутри. Попробовать или понюхать уже не получится. Важно также проверить общий срок годности: желательно, чтобы он был не более 1 месяца", - отметил эксперт.

Андрей Чупин считает, что настоящий сыр не может стоить 50 рублей за 100 граммов и дешевле. Скорее всего, это сырный продукт с добавлением растительных жиров, пишет "Мегатюмень".

Основу стоимости сыра составляет сыропригодное молоко, то есть с определенным содержанием белков, жиров и других показателей. Корова, дающая такое молоко, должна содержаться в определенных условиях и питаться по определенному рациону. Обычное молоко, что мы покупаем в магазине в пакетах, таковым не является, изготовить из него хороший сыр невозможно. Для производства в среднем требуется 10-12 литров, также есть расходы на производство, созревание и хранение сыра, транспортные затраты, зарплату персонала.

"Я считаю, что стоимость сыра, даже с выдержкой в пару месяцев, не может быть дешевле 1 тыс. 200 рублей за килограмм", - резюмировал сырный сомелье.