Председателем Студсовета Тюменской области стала студентка медколледжа

Фото Студенческого совета Тюменской области

Студентка 3 курса Тюменского медицинского колледжа Дания Апасова возглавила Студенческий совет Тюменской области. Она выиграла выборы, набрав 11 из 19 голосов от членов Студсовета. Она также является руководителем добровольческого объединения "Добромед Profi".

Заместителями председателя выбрали Максима Ярина из ТИУ и Айнур Гасанову из ТюмГМУ. Выборы состоялись в конце февраля, после знакомства всех участников. Кандидаты представили планы по развитию организации, а также рассказали о своем опыте общественной деятельности.

После избрания команда Студсовета сразу приступила к активной работе: ребята провели квест в честь Дня защитника Отечества для молодежи, разработали план проектов на год, в том числе масштабное исследование, направленное на изучение жизни и трудностей студентов региона, пишет "Moi-portal.ru".

"У меня есть идеи по областным проектам и мне приятно, что эти инициативы поддержал состав Студсовета, что позволило мне возглавить его. Быть председателем — большая ответственность и за этим лежит много работы и перспектив для развития всего студенчества. Мы, молодёжь, можем решать любые проблемы, главное найти правильный подход и суметь сработаться в команде", — прокомментировала Дания Апасова.