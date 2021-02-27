Мультицентр "Моя территория" в Тобольске отметит день рождения

Фото мультицентра "Моя территория" в Тобольске

Тобольский мультицентр "Моя территория" отпразднует свой третий день рождения 5 марта. В честь этого в пространстве запланированы открытые образовательные лекции и творческие мастер-классы от региональных экспертов, а в завершение праздника гостей ожидает импровизационное шоу и музыкальная вечеринка.

Жителей и гостей города будут ждать с 16:00 до 20:00 по адресу Красноармейская, д. 6/4. Участников мероприятия также познакомят с проектами мультицентра, которые будут реализованы в 2021 году, а также с командой пространства.

В 11:00 состоится пресс-завтрак с журналистами и блогерами Тобольска. За чашкой чая команда мультицентра расскажет о будущих планах работы и предложит новые форматы взаимодействия со СМИ.

В 18:00 для горожан будут представлены пять треков личностного развития: визуальное искусство, лидерство и управление, карьера и профессия, личный бренд, сценическое творчество. В каждом направлении приглашенные региональные эксперты поделятся опытом и помогут освоить практические навыки. Все участники образовательных треков получат памятные сувениры от мультицентра, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

"Обычно дарят подарки имениннику, но мы приготовили много сюрпризов именно для гостей, хотя, конечно, сами не откажемся получить поздравления и услышать тёплые слова от тех, с кем давно знакомы. Будем рады видеть партнёров проектов и участников событий прошлых лет, а также всех, кто хочет ближе познакомиться с мультицентром и командой", — отметила руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.