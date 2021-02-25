Нетрезвая тюменка перевозила шестерых детей

На 40-м километре трассы Тюмень — Омск сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль Opel. За рулем семиместной машины была 42-летняя жительница Тюменского района. Полицейские почувствовали исходивший от нее запах алкоголя.

"Алкотестер выявил 1,01 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого водителем воздуха. В машине ехали шесть детей. Автоинспекторы поместили иномарку на штрафстоянку, а юных пассажиров забрали приехавшие на пост родители и родственники", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Женщина рассказала, что возила детей в кинотеатр в один из торговых центров Тюмени и, пока дети смотрели кино, употребила принесенный с собой алкоголь. Выяснилось, что ранее женщина была лишена права управления транспортом за нетрезвую езду.

Возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".