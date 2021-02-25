Нетрезвая тюменка перевозила шестерых детей

12:05 25 февраля 2021
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На 40-м километре трассы Тюмень — Омск сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль Opel. За рулем семиместной машины была 42-летняя жительница Тюменского района. Полицейские почувствовали исходивший от нее запах алкоголя.

"Алкотестер выявил 1,01 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого водителем воздуха. В машине ехали шесть детей. Автоинспекторы поместили иномарку на штрафстоянку, а юных пассажиров забрали приехавшие на пост родители и родственники", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Женщина рассказала, что возила детей в кинотеатр в один из торговых центров Тюмени и, пока дети смотрели кино, употребила принесенный с собой алкоголь. Выяснилось, что ранее женщина была лишена права управления транспортом за нетрезвую езду.

Возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".

Теги: пьяные водители
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