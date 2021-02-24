В Тобольске проводили в последний путь красноармейца, числившегося пропавшим с 1942 года

23 февраля в Тобольске состоялась церемония погребения красноармейца Балина Михаила Ивановича, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Останки солдата были найдены поисковыми отрядами на местах сражений в Тверской области. С 1942 года боец числился пропавшим без вести и спустя 80 лет участник Великой Отечественной войны обрел покой на родной земле. Останки солдата с отданием воинских почестей были погребены на тобольском Завальном кладбище.

Специалисты и добровольцы Областного поискового центра имени Артура Ольховского вручили родственникам смертный медальон бойца и архивные документы. На малую родину останки красноармейца Балина были доставлены благодаря проекту "Дорога домой", организованному Военно-историческим центром СЗФО.

Останки красноармейца Балина были обнаружены в неучтенном санитарном захоронении бойцов РККА при проведении поисковой экспедиции в урочище Дроничено Оленинского района Тверской области поисковым отрядом "Поколение" (г. Тверь). При эксгумации останков был найден солдатский медальон с заполненным бланком. После проведения экспертизы в лаборатории "Солдатский медальон" удалось установить имя солдата:

БАЛИН Михаил Иванович, 1900 года рождения, уроженец д. Зыряново г. Тобольска Омской области. Был призван Тобольским РВК. По архивным данным последнее место службы: 117 отдельная стрелковая бригада. Причина выбытия: пропал без вести. Дата выбытия: 11.08.1942. Место выбытия: Калининская обл.

Усилиями поисковиков и представителей администрации Тобольского района через социальные сети были найдены родные солдата. У Михаила Ивановича и его жены Марии Алексеевны было четыре ребенка. В разных городах проживают четыре внука и две внучки.