Честные, прямые и искренние - ВЦИОМ выяснил, какими должны быть настоящие мужчины

Настоящие мужчины должны беречь своих близких и заботиться о них, принимать участие в ведении хозяйства наравне с женщинами, но ограждать их от службы в армии и необходимости кормить семью. Таковы результаты недавнего исследования ВЦИОМ.

Россияне считают, что самые ценные качества в мужчинах — честность, искренность и прямота. Их ценят 19% жителей страны, чаще мужчины (22%). На втором месте надежность, уверенность и постоянство — их ценят 14%, чаще женщины (18% vs. 8% среди мужчин). И на третьей позиции самых ценных качеств представителей сильного пола — порядочность и справедливость (9%).

В ведении домашнего хозяйства мужчины и женщины должны принимать равное участие (85%), считают большинство наших сограждан. Чуть чаще эту позицию разделяют женщины, чуть реже — мужчины (89% vs. 81%). Лишь 7% опрошенных уверены, что домашнее хозяйство должно держаться только на женских плечах, и только 5% видят в роли домохозяина мужчину.

Воспитание детей также задача обоих полов — 86%. Здесь различие во мнениях между мужчинами и женщинами менее заметно (85% и 88% соответственно).

А вот кормильцем в семье должен быть мужчина, по крайней мере по мнению 59% опрошенных — так чаще считают представители сильного пола (65%), а также 35-44-летние россияне (64%). Треть наших соотечественников за равноправие и в этом вопросе (35%), чаще женщины (40%) и молодые россияне 18-24 лет (44%).

Досуг в семье организуют оба — так считает 71% россиян. А каждый пятый отдает эту задачу женщинам (18%), кстати, чаще — они сами (23%).

Служба в армии, обязательная для всех мужчин в России, должна оставаться исключительно их задачей, по мнению 68% россиян (71% среди мужчин). Каждый четвертый видит в форме военнослужащих представителей обоих полов (27%), чаще — самые молодые и самые пожилые россияне (по 30%).

Основные обязанности настоящего мужчины — беречь семью, участвовать в ее жизни и заботиться о ней (18%). Мужчина должен быть защитником (8%), порядочным и достойным человеком (8%), быть ответственным (5%, чаще так считают женщины — 8%). Также мужчина должен быть вежливым, не забыть посадить дерево и построить дом, отвечать за свои слова и поступки (по 4%).

Среди звезд эстрады, политиков, певцов, общественных деятелей россияне считают настоящим мужчиной Василия Ланового и Владимира Путина — по 9% соответственно. В топ-3 вошел и Константин Хабенский (6%).