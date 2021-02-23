На озере Алебашево прошла "Спецоперация Лёд – 2021"

В День защитника Отечества на льду озера Алебашево в Тюмени состоялись заезды в рамках ежегодного мероприятия "Спецоперация Лёд". Участие в соревнованиях приняли лучшие водители полиции, МЧС, УФСИН и самые крутые автогонщики Урала.

Как рассказала начальник отделения пропаганды областного УГИБДД подполковник Анжела Борисова, ездили спортсмены-автогонщики (трековики) в двух классах, спортсмены-дрифтеры и также в двух классах (полный и передний привод), полицейские, МЧС и УФСИН. Впервые участвовала команда тюменского отделения ДОСААФ России7 В целом на ледяных трассах соревновались 15 команд.



В связи с морозами и пандемией зрителей было немного, тем не менее организаторы позаботились о том, чтобы поклонники гонок и участники заездов могли погреться в двух автобусах либо в палатках, поесть в полевых кухнях и согреться горячим чаем.

На открытии показательные выступления провели курсанты ТВВИКУ и воспитанники военно-патриотического клуба "Барс". Тюменский военный комиссариат проводил мероприятие "Студенческий прорыв". Командам по три человека пришлось побороться в первенстве на картинге, на лыжах и даже в викторине, посвященной Дню защитника Отечества, сообщает "КП.Тюмень".