Литрес выяснил, какие книги читают тюменские мужчины

К Дню защитника Отечества книжный сервис Литрес проанализировал интерес мужчин из Тюменской области к книгам разных жанров в 2023 году.
Мужчины в возрасте от 18 до 24 лет чаще всего интересовались триллерами. На втором месте — зарубежная классика, а на третьем — общая психология.
Среди мужской аудитории пользователей от 25 до 34 лет лидирует зарубежная классика. Серебро — зарубежная деловая литература, а бронза досталась книгам о саморазвитии.
Мужчины, чей возраст составляет 35-44 года, больше всего интересовались зарубежным фэнтези. На второй позиции — литература о попаданцах, а замыкает топ-3 боевая фантастика
Что касается мужчин в возрастной категории от 45 до 54 лет — их топ предпочтений возглавила эзотерика, на втором и третьим местах расположились научная фантастика и книги о медицине.
Отмечается, что в качестве критерия, определяющего популярность жанра, выступило количество просмотров книг того или иного жанра на сайте или в приложении Литрес. Под просмотрами подразумевается суммарное количество визитов/посещений страниц сайта или приложения с различными жанрами. Спрос изучался среди мужчин разных возрастных категорий.
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