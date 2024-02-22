Литрес выяснил, какие книги читают тюменские мужчины

К Дню защитника Отечества книжный сервис Литрес проанализировал интерес мужчин из Тюменской области к книгам разных жанров в 2023 году.

Мужчины в возрасте от 18 до 24 лет чаще всего интересовались триллерами. На втором месте — зарубежная классика, а на третьем — общая психология.

Среди мужской аудитории пользователей от 25 до 34 лет лидирует зарубежная классика. Серебро — зарубежная деловая литература, а бронза досталась книгам о саморазвитии.

Мужчины, чей возраст составляет 35-44 года, больше всего интересовались зарубежным фэнтези. На второй позиции — литература о попаданцах, а замыкает топ-3 боевая фантастика

Что касается мужчин в возрастной категории от 45 до 54 лет — их топ предпочтений возглавила эзотерика, на втором и третьим местах расположились научная фантастика и книги о медицине.

Отмечается, что в качестве критерия, определяющего популярность жанра, выступило количество просмотров книг того или иного жанра на сайте или в приложении Литрес. Под просмотрами подразумевается суммарное количество визитов/посещений страниц сайта или приложения с различными жанрами. Спрос изучался среди мужчин разных возрастных категорий.