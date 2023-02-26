Акция "Равнение на мужчин" проходит в тюменском центре "Семья"

Тюменский региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья" приурочил к Дню защитника Отечества благотворительную акцию по сбору мужских вещей "Равнение на мужчин".

Сбор продлится до 28 февраля. Неравнодушные тюменцы могут принести мужскую одежду, обувь, средства личной гигиены и ухода, которые будут переданы тем, кто в этом нуждается. В "Лавку добра" обращаются малоимущие, многодетные семьи, пожилые граждане. Пожертвованные вещи должны быть опрятными и в хорошем состоянии.

Сбор и выдача вещей в "Лавке добра" производятся по адресу ул. Амурская, 150.

Прием вещей осуществляется круглосуточно на посту охраны.

Выдача вещей производится по предварительной записи по телефону: 8-963-452-45-11, сообщает РСРЦ "Семья" (г. Тюмень).