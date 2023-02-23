Ветеранов Тюменского района поздравили накануне Дня защитника Отечества

В п. Боровский в рамках акции "Нашим героям" чествовали Николая Моиссевича Щеткова, в Каскаре - Аркадия Артемьевича Минальтова.

Николай Моисеевич воевал на 3-ем Белорусском фронте, участвовал в освобождении Минска, Восточной Пруссии, на территории Литвы боролся с "бандеровцами".

Аркадий Артемьевич был призван в ряды Красной армии в должности стрелка-артиллериста сухопутных войск. Весной и летом 1945 года участвовал в освобождении Маньчжурии. Демобилизовался в 1951 году.

С Днем защитника Отечества героев поздравили главы Боровского и Каскаринского муниципальных образований, волонтеры Победы, юнармейцы, представители движения "Боевое братство".

В гости к Николаю Моисеевичу Щеткову пришел его молодой односельчанин, участник специальной военной операции. Защитники нашей родины - участник Великой Отечественной войны и участник СВО - пожелали друг другу здоровья и побед во всех начинаниях. Ветеранам вручили памятные подарки, передали поздравление от губернатора Тюменской области Александра Моора и пожелали долгих лет жизни, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.