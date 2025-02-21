В Тюмени провели торжественный прием в честь Дня защитника Отечества

Во Дворце культуры "Нефтяник" прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества. На него были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, участники специальной военной операции. Многие защитники провели это время в кругу своих близких. Торжество открыл номер "Победа с нами всегда" в исполнении солиста Магнитогорского театра оперы и балета Игоря Черния, хоровой капеллы Тюменской филармонии, хора курсантов ТВВИКУ и Тюменского духового оркестра.
Глава Тюмени Максим Афанасьев поздравил тюменцев с наступающим Днем защитника Отечества, поблагодарил за службу, героизм и мужество. Семеро ветеранов Великой Отечественной войны получили юбилейные медали к 80-летию Победы, учрежденные по Указу Президента России Владимира Путина.
"В День защитника Отчества мы особенно остро ощущаем связь между представителями разных поколений, объединенных любовью к Родине и готовностью ее защитить, — отметил Максим Афанасьев. — Мы должны помнить историю родной земли в лицах. Рядом с нами живут тысячи людей, сыгравших героическую роль в судьбе страны и Тюменской области: фронтовики, труженики тыла, волонтеры и меценаты, врачи и правоохранители, несущие свою боевую вахту. Сегодня Тюмень, город трудовой доблести, как и в годы Великой Отечественной войны, выполняет свою миссию помощи фронту, приближая победу".
Глава города поблагодарил всех, кто принял участие в масштабном проекте "Тюмень для Победы" и направил личные средства для покупки необходимого для военнослужащих оборудования и инструментов, для поддержки семей участников СВО и жителей пострадавших регионов.
Отдельные слова признательности прозвучали в адрес бойцов поисковых отрядов Тюмени, которые продолжают восстанавливать историю судеб пропавших без вести участников Великой Отечественной войны. В ходе экспедиций на местах сражений молодые тюменцы находят останки погибших воинов и возвращают из небытия их имена. Только в прошлом году в рамках акции "Вахта памяти" тюменские поисковики обнаружили останки 277 павших защитников Отечества, удалось установить имена 11 из них. Вносит свой вклад в сохранение исторического наследия страны и Тюменское отделение движения "Юнармия", это почти 2000 юношей и девушек.
"Наша армия во все времена доблестно сражалась за победу и завоёвывала ее. Потому что вместе мы — сила! Так было, есть и будет!" — подчеркнул Максим Афанасьев.
Праздничную программу продолжил концерт с участием лучших творческих коллективов и артистов города. Они подарили зрителям яркие и запоминающиеся номера, посвящённые мужеству, героизму и любви к Родине.
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