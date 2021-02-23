#СкажиСпасибоЛично: рассказать о своем герое может каждый

Куратор челленджа #Скажиспасиболично в центре "Пионер" Анастасия Баканова уверена, что "в День защитника Отечества важно поздравить ветеранов, дать им заботу, сказать, как мы гордимся их подвигом". Истории и благодарности с этим хештегом можно посмотреть в соцсети "ВКонтакте", пишет "Тюменская область сегодня".

Константин Бояринков и Иван Черкасов из Ялуторовска разместили в соцсети "ВКонтакте" фотографии своих отцов. Именно их юноши считают защитниками семьи и Отечества. Иван, кроме фотографий папыопубликовал архивные фото трех поколений мужчин своего рода. Школьница Диана Дмитриева из Муллашей с гордостью и трепетом рассказала о своем прадедушке. Елена Абрамова говорит слова благодарности любимой бабушке - 92-летняя Наталья Мишина во время войны трудилась в тылу.

Пользователи сети "ВКонтакте" активно подхватили идею и с удовольствием рассказывают о своих близких. Например, Ибрагим Култаев рассказал о прадеде, который родился 23 февраля:

Беру в руки фотографию своего прадедушки Хамита Хайбулловича. Знаю, что он родился 23 февраля 1925 года. Мама рассказывала, что как и всякий деревенский мальчишка, он любил играть в подвижные игры, увлекался техникой. Война застала его юным. Чудом остался в живых. От фашистского снаряда погибли все его товарищи, а прадеда отбросило в сторону. В госпитале его подлечили, и он снова отправился на фронт - воевать, гнать фашистов с нашей земли… Я люблю прадедушку, горжусь им! Он любил жизнь, любил людей, любил свою Родину. После войны много и долго работал. Вместе с прабабушкой они вырастили 11 детей. Теперь у них 30 внуков, 32 правнука, 2 правнучки. Сердечное спасибо тебе, мой прадедушка!

Кроме отдельных пользователей, участие в челлендже принимают детские и юношеские объединения, библиотеки, вузы и школы. Публикуют не только текстовые поздравления, но и видеообращения, видеопоздравления - песни, стихи, а также фото тематических поделок.