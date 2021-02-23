Ялуторовчане делятся в соцсетях воспоминаниями о подвигах отцов и прадедов

16:41 23 февраля 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Сотрудники ялуторовского культурного центра "Арт-Вояж" присоединились к акции "Помним своих героев" и накануне Дня защитника Отечества в соцсети "ВКонтакте" начали публиковать видеоролики с рассказами о родных, которые защищали Родину. ОБ этом сообщает ИА "Тюменская линия".

Директор "Арт-Вояжа" Елена Симонова рассказала, что в акции присоединились неравнодушные горожане. "23 февраля мы вспоминаем всех защитников Отечества. Чтить память о героях должен каждый. Ялуторовчане тоже всегда очень отзывчивы и активно участвуют в таких акциях. Они присылали нам видео, а мы обрабатывали, накладывали на них музыку и публиковали", - отметила она.

Опубликовано четыре видеорассказа о героях Отечества с архивными фотографиями. Ролики публикуются под хештегами #СкажиСПАСИБОлично #ПомниСвоихГероев #ЗащитимВетеранов.

Вот, например, что рассказывает о своем отце Вера Шипицына:

Теги: День защитника Отечества , патриотизм
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2021