Ялуторовчане делятся в соцсетях воспоминаниями о подвигах отцов и прадедов

Сотрудники ялуторовского культурного центра "Арт-Вояж" присоединились к акции "Помним своих героев" и накануне Дня защитника Отечества в соцсети "ВКонтакте" начали публиковать видеоролики с рассказами о родных, которые защищали Родину. ОБ этом сообщает ИА "Тюменская линия".
Директор "Арт-Вояжа" Елена Симонова рассказала, что в акции присоединились неравнодушные горожане. "23 февраля мы вспоминаем всех защитников Отечества. Чтить память о героях должен каждый. Ялуторовчане тоже всегда очень отзывчивы и активно участвуют в таких акциях. Они присылали нам видео, а мы обрабатывали, накладывали на них музыку и публиковали", - отметила она.
Опубликовано четыре видеорассказа о героях Отечества с архивными фотографиями. Ролики публикуются под хештегами #СкажиСПАСИБОлично #ПомниСвоихГероев #ЗащитимВетеранов.
Вот, например, что рассказывает о своем отце Вера Шипицына:
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