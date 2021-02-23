Ялуторовчане делятся в соцсетях воспоминаниями о подвигах отцов и прадедов

Сотрудники ялуторовского культурного центра "Арт-Вояж" присоединились к акции "Помним своих героев" и накануне Дня защитника Отечества в соцсети "ВКонтакте" начали публиковать видеоролики с рассказами о родных, которые защищали Родину. ОБ этом сообщает ИА "Тюменская линия".

Директор "Арт-Вояжа" Елена Симонова рассказала, что в акции присоединились неравнодушные горожане. "23 февраля мы вспоминаем всех защитников Отечества. Чтить память о героях должен каждый. Ялуторовчане тоже всегда очень отзывчивы и активно участвуют в таких акциях. Они присылали нам видео, а мы обрабатывали, накладывали на них музыку и публиковали", - отметила она.

Опубликовано четыре видеорассказа о героях Отечества с архивными фотографиями. Ролики публикуются под хештегами #СкажиСПАСИБОлично #ПомниСвоихГероев #ЗащитимВетеранов.

Вот, например, что рассказывает о своем отце Вера Шипицына: