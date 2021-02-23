В акции "Помним своих героев" участвуют артисты тюменского ДНК "Строитель"

Дворец национальных культур "Строитель" присоедился к акции "Помним своих героев", в которой приняли участие артисты ДНК и члены их семей, творческие коллективы.

В каждой семье хранится память о родных людях – ветеранах войны. На старых, черно-белых фотографиях в семейных альбомах, остались бесценные кадры хроники военных лет. В небольших сюжетах мы узнаем биографию и историю подвигов ветеранов. Видеоподборка таких историй опубликована на странице "Строителя в "ВКонтакте":

Помимо этого, участники театра танца "Эхо гор" Дворца национальных культур "Строитель" присоединились к флешмобу #Нашизащитники, приуроченному к празднованию Дня защитника Отечества. В социальных сетях они публикуют видеопоздравления, в которых желают всем мирного неба над головой, пишет "КП. Тюмень".

Солистка театра танцев и врач по профессии Ирина Кудрявцева, обращаясь к тюменцам в связи с Днем защитника Отечества, поджелала всем ирного неба, счастья, здоровья, благополучия вашим семьям! "Желаю, чтобы нам никогда не пришлось браться за оружие. Я верю в наших мужчин, защитников, нашу армию. Пусть у всех, у нас, будет просто замечательно!" – поздравила Ирина жителей региона. Не отстали от взрослых и дети: "Мы верим в наших парней. Они защищают родину", - сказали ребята в видеообращении.