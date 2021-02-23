Обладательницу самой красивой косы определят на тюменском конкурсе

Традиционный конкурс "Коса – девичья краса" пройдет в Тюмени. До 25 февраля организаторы принимают заявления от участниц, сделать это можно по интернету.

Принять участие в конкурсе могут все желающие, предусмотрены возрастные категории от 7 до 11 лет и с 12 до 16 лет. Требований по минимальной длине косы нет: главное, чтобы волосы были ниже плеч и была возможность заплести косу. Кроме того, участницы должны обладать и творческими способностями, которые предстоит продемонстрировать.

Организаторы конкурса из ДК "Водник" отмечают, что в обеих возрастных группах уже зарегистрированы первые участницы. Есть девочки, которые уже не в первый раз будут участвовать в состязании на звание обладательницы лучшей косы, пишет "Вслух.ру".

До 25 февраля можно отправить заявку на конкурс, указав ф.и.о., возраст, примерную длину волос. Бланк можно найти в официальном паблике ДК "Водник" ВКонтакте, заполнить и отправить на электронный адрес dkvodnik@mail.ru.

26 февраля состоится отборочный тур, где девочкам нужно представить визитку. Финальная конкурсная программа пройдет в "Воднике" 6 марта. Будет предусмотрено три тура: визитная карточка, творческий конкурс (вокал, хореография, художественное слово, оригинальный жанр и т.д.) и презентация оригинальной прически с дефиле. Участницы получат дипломы и памятные подарки.