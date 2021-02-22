Для тюменских ЮИДовцев проведут онлайн-марафон

Областной интернет-марафон Юных Инспекторов Движения (ЮИД) проведут в Тюменской области в преддверии дня образования движения. Школьники расскажут о своих делах, поделятся достижениями и передовым опытом.

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, в Тюменской области около пяти тысяч юных инспекторов движения участвуют в работе по обеспечению безопасности дорожного движения. Они проводят занятия с младшими школьниками по изучению Правил дорожного движения, дежурят с автоинспекторами у школ, проводят флешмобы, акции на площадях, детских площадках, в парках и скверах.

В ГИБДД планируют, что в марафоне примут участие около тысячи человек из всех муниципалитетов. Вновь образованным отрядам ЮИД вручат жилеты для дежурства, изготовленные в рамках региональной программы "Повышение безопасности дорожного движения" и удостоверения ЮИД.