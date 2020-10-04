В Тюменской области определят лучших юных инспекторов движения

Областной конкурс "Безопасное колесо" в очередной раз пройдет в детском лагере "Остров детства" в рамках лагерной смены по безопасности дорожного движения. В нем примут участие 120 юных инспекторов движения из всех муниципалитетов Тюменской области. Это победители отборочных онлайн соревнований в городах и районах региона.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, ребята проводят большую пропагандистскую работу по дорожной безопасности в своих муниципалитетах с малышами, сверстниками и даже взрослыми участниками дорожного движения.

В рамках конкурса им предстоит продемонстрировать фигурное вождение велосипеда, знания ПДД и основ безопасности жизнедеятельности, умение оказывать первую помощь. Еще одним этапом станет творческий конкурс.

Сотрудники ГИБДД проведут с ребятами тренинги по езде на велосипедах в автогородке. В рамках конкурса пройдет презентация новых жилетов ЮИД, в которых юные инспекторы региона будут дежурить на улицах и дорогах и проводить профилактическую работу с участниками движения.