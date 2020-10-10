Тюменские юидовцы получат новые форменные жилеты

12:16 10 октября 2020
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pixabay.com

Участники Тюменского областного конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо" представили новые жилеты с логотипом движения ЮИД.

В новой форме более 4,5 тыс. юидовцев будут дежурить на улицах вместе с сотрудниками ГИБДД и волонтерами, проводя разъяснительную работу с участниками дорожного движения. Амуниция изготовлена в рамках региональной программы Тюменской области "Повышение безопасности дорожного движения".

Участников конкурса "Безопасное колесо" приветствовал главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, который пожелал ребятам активной творческой работы, успехов в учебе и побед в любых начинаниях. В общем зачете конкурса лидером стала команда Аромашевского района, на втором месте ребята из Ишимского района, а бронза – у юидовцев из Тюменского района, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Теги: ГИБДД , конкурс , ЮИД
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