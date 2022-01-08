Юные тюменские инспекторы движения держат марку

Фото - https://vk.com/aromashevo_adm

В 2021 году юные инспекторы движения из девяти образовательных учреждений Тюмени, Тобольска, Тюменского и Омутинского районов приняли участие во втором Всероссийском форуме ЮИД, а школьники из Аромашево одержали победу во Всероссийском первенстве по автомногоборью среди подростков 14-17 лет.

Ребята занимаются под руководством Андрея Богачкова в секции "Юный автомобилист" Аромашевского дома детского творчества. Ранее они становились призерами и победителями Европейского чемпионата по обучению детей ПДД, а сейчас, когда подросли, ездят на автомобилях, учат ПДД и побеждают, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Всего в Тюменской области в 2021 году действовало 427 отрядов юных инспекторов, в них занимались 5524 человека. Ребята выпускают стенгазеты, информационные вестники, школьные радиопередачи по безопасности дорожного движения. Организовывают агитбригады, конкурсы, викторины, минутки безопасности для малышей. Участвуют в соревнованиях и конкурсах по безопасности дорожного движения, составляют маршруты безопасного подхода к школе.

Команда Тюменской области с 2003 года занимает призовые места во Всероссийских конкурсах "Безопасное колесо". В 2018 году команда Тюменской области стала победителем Всероссийского конкурса, в 2019 году завоевала третье место, в 2020 году конкурс не проходил в связи с эпидемиологической обстановкой.